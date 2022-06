Dazn, ecco i prezzi abbonamenti 2022/2023: per usare due dispositivi serviranno 10 euro in più (Di giovedì 9 giugno 2022) La stagione 2021/2022 è appena finita ma è già tempo di guardare a quella 2022/2023. Sì, perché il prossimo 13 di agosto scatterà la nuova Serie A con i primi anticipi del sabato e Dazn trasmetterà, per il secondo anno di fila, tutte le partite del massimo campionato con ben sette incontri a giornata in esclusiva mentre le altre tre partite in co-esclusiva con Sky. E ci saranno delle novità anche per quanto riguarda i prezzi e le modalità di visione dei contenuti Dazn. Secondo quanto riportato da ‘Il Sole 24 Ore’ che trova conferme gli abbonati potranno vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza, non sulla stessa rete domestica. Ma il prezzo, per chi usufruirà di questo abbonamento chiamato ‘premium’, ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) La stagione 2021/è appena finita ma è già tempo di guardare a quella. Sì, perché il prossimo 13 di agosto scatterà la nuova Serie A con i primi anticipi del sabato etrasmetterà, per il secondo anno di fila, tutte le partite del massimo campionato con ben sette incontri a giornata in esclusiva mentre le altre tre partite in co-esclusiva con Sky. E ci saranno delle novità anche per quanto riguarda ie le modalità di visione dei contenuti. Secondo quanto riportato da ‘Il Sole 24 Ore’ che trova conferme gli abbonati potranno vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche da duediversi che si trovano a distanza, non sulla stessa rete domestica. Ma il prezzo, per chi usufruirà di questo abbonamento chiamato ‘premium’, ...

