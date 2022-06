Calciomercato Monza | pressing su Cragno per la porta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 giugno 2022) . I brianzoli vogliono l’estremo difensore del Cagliari Continuano a squillare le sirene lombarde per Alessio. Ilresta una delle squadre maggiormente interessate al giocatore del Cagliari. La squadra targata Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è alla ricerca di un portiere per la prima storica stagione in Serie A. Come rito da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesiè un’idea ancora viva. La pista che conduce all’estremo difensore del Cagliari potrebbe concretizzarsi per un motivo in particolare. Il portiere vorrebbe ancora giocare in Serie A e ilsarebbe un’ottima piazza per rilanciarsi, scrive la Rosea. L'articolo proviene da Calcio News 24.