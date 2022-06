Arsenal | avviati i contatti per il rinnovo di Saka

Advertising

zazoomblog : Arsenal c’è Tielemans per il centrocampo: contatti avviati - #Arsenal #Tielemans #centrocampo: -

Calcio News 24

Il centrocampista belga di proprietà del Leicester è corteggiato dall'di Arteta: proseguono i contatti con i Gunners. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, filtra ottimismo in casa...Sassuolo su due talenti italiani,i contatti per Gnonto e Cancellieri. Napoli vicino a ... Napoli sondaggio per William Saliba difensore dell'reduce dal prestito con il Marsiglia. ... Arsenal, c'è Tielemans per il centrocampo: contatti avviati Youri Tielemans verso la permanenza in Premier League. Il centrocampista belga di proprietà del Leicester è corteggiato dall’Arsenal di Arteta: proseguono i contatti con i Gunners.Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, è sicuramente tra i protagonisti di questi primi giorni di calciomercato. Classe ’99, con un passato nella Roma, potrebbe vivere presto un ...