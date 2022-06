AEW | Svelata l’entità dell’infortunio di CM Punk

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 giugno 2022) CM, in quel di Double or Nothing dopo circa 10 mesi dal suo debutto in AEW, si è laureato campione del mondo sconfiggendo Hangman Page. I suoi sostenitori non aspettavano altro che assistere ad una nuova “Summer of” ed al grandissimo incontro che era in programma con Tanahashi a Forbidden Door. Purtroppo tutto questo non accadrà in quantosi è infortunato ed operato alla presunta “parte bassa della gamba”. Il giornalista Dave Meltzer ha novità riguardo la vera entità. Le sue parole “So per certo che si è infortunato al piede. Mi ha chiesto informazioni riguardo all’intervento chirurgico al piede. Ora non so dirvi se si tratta di una frattura o altro. Ho avuto lo stesso infortunio 6 anni fa e si è informato.”