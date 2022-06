Zelensky non venderà gas e carbone all’estero, serve in Ucraina (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'annuncio del presidente in vista delle difficoltà prevedibili per il prossimo inverno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'annuncio del presidente in vista delle difficoltà prevedibili per il prossimo inverno L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano og… - MediasetTgcom24 : Merkel: l'aggressione russa non ha giustificazioni #ucraina #mosca #kiev #russia #putin #zelensky #mariupol… - GiovaQuez : Zakharova: 'Sinceramente, non vedo alcun senso nel discutere di un possibile incontro tra Putin e Zelensky, neanche… - Gimmi52296693 : Minniti dice che Putin ha attaccato l'Ucraina per espansionismo Russo. Ma dimentica che Zelensky poteva accettare l… - passionescatto : RT @MAX_ITA_LT_69: Addirittura #Zelensky la criticò, affermando che “lo stato deve favorire lo sviluppo della lingua ucraina attraverso la… -