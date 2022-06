Sul salario minimo imposto dall'Ue i partiti si spaccano: caos sulla direttiva (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non basta l'accordo raggiunto in Europa sul salario minimo per sbrogliare la matassa italiana, con i partiti che accolgono il pronunciamento della Ue con toni e soluzioni diverse. L'intesa tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'Ue sulla direttiva che dovrà portare il salario minimo adeguato è arrivata nella notte di ieri. Come per ogni direttiva europea ci sarà ampio margine di libertà per ciascuno Stato membro su come arrivare all'obiettivo, ed è chiaro già ad osservare le prime dichiarazioni arrivate ieri da tutti i partiti politici che in Italia si respirerà un gran caos sul tema del lavoro dignitoso per i prossimi anni. Nel dettaglio, quanto stabilito dal Parlamento di Strasburgo non obbligherà ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non basta l'accordo raggiunto in Europa sulper sbrogliare la matassa italiana, con iche accolgono il pronunciamento della Ue con toni e soluzioni diverse. L'intesa tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'Ueche dovrà portare iladeguato è arrivata nella notte di ieri. Come per ognieuropea ci sarà ampio margine di libertà per ciascuno Stato membro su come arrivare all'obiettivo, ed è chiaro già ad osservare le prime dichiarazioni arrivate ieri da tutti ipolitici che in Italia si respirerà un gransul tema del lavoro dignitoso per i prossimi anni. Nel dettaglio, quanto stabilito dal Parlamento di Strasburgo non obbligherà ...

