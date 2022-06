Perché il caricatore universale non soffocherà (ma aiuterà) l'innovazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Con il via libera definitivo del Parlamento europeo e del Consiglio Ue sul caricabatterie universale restano sul tavolo i mugugni di Apple. L'USB-C è già uno standard condiviso nel panorama dei dispositivi mobili. Tutti i principali produttori di smartphone al mondo, da Samsung a Xiaomi e Huawei, hanno adottato la porta di nuova generazione da qualche anno. La maggior parte dei telefoni Android è dotata di porte di ricarica USB micro-B o è già passata allo standard USB-C più moderno. Tutti tranne Apple. L'Europa ha rimandato a Cupertino tutte le eccezioni sollevate dalla società della mela morsicata. Obiezioni che sono state il contenuto della lettera che Apple aveva depositato presso la Commissione. Secondo Cupertino "l'uso inappropriato degli standard soffoca l'innovazione e mina l'obiettivo di un'ampia interoperabilità". Per Apple gli ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Con il via libera definitivo del Parlamento europeo e del Consiglio Ue sul caricabatterierestano sul tavolo i mugugni di Apple. L'USB-C è già uno standard condiviso nel panorama dei dispositivi mobili. Tutti i principali produttori di smartphone al mondo, da Samsung a Xiaomi e Huawei, hanno adottato la porta di nuova generazione da qualche anno. La maggior parte dei telefoni Android è dotata di porte di ricarica USB micro-B o è già passata allo standard USB-C più moderno. Tutti tranne Apple. L'Europa ha rimandato a Cupertino tutte le eccezioni sollevate dalla società della mela morsicata. Obiezioni che sono state il contenuto della lettera che Apple aveva depositato presso la Commissione. Secondo Cupertino "l'uso inappropriato degli standard soffoca l'e mina l'obiettivo di un'ampia interoperabilità". Per Apple gli ...

