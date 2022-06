Oggi 8 giugno, Beato Nicola da Gesturi | Fa del silenzio una scuola di vita (Di mercoledì 8 giugno 2022) È di umili origini e la sua vocazione può, in termini più attuali, definirsi “avuta da adulto”. Religioso dei frati Cappuccini, è sempre pronto ad aiutare coloro che a lui accorrono, in particolare i più bisognosi. Il suo aiuto ai poveri sarà il segno del suo totale abbandonarsi a Dio e lo ha fatto sempre L'articolo Oggi 8 giugno, Beato Nicola da Gesturi Fa del silenzio una scuola di vita proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 8 giugno 2022) È di umili origini e la sua vocazione può, in termini più attuali, definirsi “avuta da adulto”. Religioso dei frati Cappuccini, è sempre pronto ad aiutare coloro che a lui accorrono, in particolare i più bisognosi. Il suo aiuto ai poveri sarà il segno del suo totale abbandonarsi a Dio e lo ha fatto sempre L'articolodaFa delunadiproviene da La Luce di Maria.

