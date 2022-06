Lega, Durigon: ecco il Pd, residenza premio a chi occupa e soldi ai rom (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “soldi per il sostegno alloggiativo ai rom che abbandonano i campi; voti che chiedono di dare la residenza a chi occupa abusivamente un alloggio, facendo diventare le occupazioni una corsia preferenziale per avere una casa comunale: è questo il Pd di Roma.” “Per i Rom, soldi a pioggia senza garanzia di successo, per i furbi un premio a fronte di un reato. Tutto in barba a graduatorie e diritti. Letta cambi nome al suo partito: chi non tutela i cittadini non ha nulla di democratico”. Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore regionale del Lazio, Claudio Durigon. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “per il sostegno alloggiativo ai rom che abbandonano i campi; voti che chiedono di dare laa chiabusivamente un alloggio, facendo diventare lezioni una corsia preferenziale per avere una casa comunale: è questo il Pd di Roma.” “Per i Rom,a pioggia senza garanzia di successo, per i furbi una fronte di un reato. Tutto in barba a graduatorie e diritti. Letta cambi nome al suo partito: chi non tutela i cittadini non ha nulla di democratico”. Lo dichiara il deputato dellae coordinatore regionale del Lazio, Claudio. (Agenzia Dire)

Advertising

AgenziaASI : Abusivismo, Durigon (Lega) “Residenza come premio a chi occupa, Letta cambi nome a partito” - lucianoghelfi : Strada in salita per il #salariominimo stabilito per legge: dopo #Brunetta si schierano per il no la #Lega con… - neri_serneri : @elio_vito Ricordo male, o Durigon è stato per lungo tempo dirigente sindacale? Spiegata bene la politica salariale… - mammeonline : RT @ilruttosovrano: La Lega ricorda la strage di Capaci e Falcone, la stessa Lega che con Durigon vuole che il parco comunale di Latina to… - graziellatassi1 : RT @ilruttosovrano: La Lega ricorda la strage di Capaci e Falcone, la stessa Lega che con Durigon vuole che il parco comunale di Latina to… -