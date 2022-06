La madre dei bambini salvati da Rahhaal Amarri è scappata con i figli mentre lui moriva in mare (Di mercoledì 8 giugno 2022) mentre Rahhaal Amarri moriva, stroncato da un malore dopo aver tratto in salvo due bambini sul litorale di Castel Volturno, la madre dei piccoli di sei e otto anni – che facevano il bagno nonostante il mare agitato e i cartelli di pericolo affissi dallo stesso gestore del Lido dei Gabbiani – era già corsa via insieme ai figli, probabilmente per il timore che qualcuno le contestasse la mancata vigilanza. Per ora non ne risponderà perché nessuno avrebbe fornito indicazioni sulla sua identità. Strappati da una morte certa dal 42enne originario del Marocco che si faceva chiamare Said, che viveva nell’abitazione dei proprietari dello stabilimento e lo gestiva in qualità di rappresentante di una società che lo stava per acquisire. Inutili i ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022), stroncato da un malore dopo aver tratto in salvo duesul litorale di Castel Volturno, ladei piccoli di sei e otto anni – che facevano il bagno nonostante ilagitato e i cartelli di pericolo affissi dallo stesso gestore del Lido dei Gabbiani – era già corsa via insieme ai, probabilmente per il timore che qualcuno le contestasse la mancata vigilanza. Per ora non ne risponderà perché nessuno avrebbe fornito indicazioni sulla sua identità. Strappati da una morte certa dal 42enne originario del Marocco che si faceva chiaSaid, che viveva nell’abitazione dei proprietari dello stabilimento e lo gestiva in qualità di rappresentante di una società che lo stava per acquisire. Inutili i ...

