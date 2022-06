La doppia vita di Madeleine Collins, il regista Antoine Barraud: “Una realtà alla Matrix mi fa davvero paura” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Intervista ad Antoine Barraud, regista di La doppia vita di Madeleine Collins, in cui l'attrice Virginie Efira vive più vite e non riesce più a distinguerle. La doppia vita di Madeleine Collins è nelle sale italiane dal 2 giugno, distribuito da Movies Inspired: è la storia di una donna, Judith, interpretata da Virginie Efira, che vive una doppia vita tra la Svizzera e la Francia. Da una parte è moglie e madre di due figli, dall'altra cresce la figlia dell'amante. Poco a poco le due realtà entrano pericolosamente in collisione e non riesce più a gestirle. E a distinguerle. La doppia vita di Madeleine ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022) Intervista addi Ladi, in cui l'attrice Virginie Efira vive più vite e non riesce più a distinguerle. Ladiè nelle sale italiane dal 2 giugno, distribuito da Movies Inspired: è la storia di una donna, Judith, interpretata da Virginie Efira, che vive unatra la Svizzera e la Francia. Da una parte è moglie e madre di due figli, dall'altra cresce la figlia dell'amante. Poco a poco le dueentrano pericolosamente in collisione e non riesce più a gestirle. E a distinguerle. Ladi...

