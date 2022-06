Johnny Depp, i suoi avvocati: "Amber Heard ha perso perché non si è assunta le sue responsabilità" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo Ben Chew Camille Vasquez, i due principali avvocati di Johnny Depp, Amber Heard ha perso la causa per diffamazione contro l'ex marito perché non si è assunta le sue responsabilità. I due avvocati di Johnny Depp, durante un recente episodio dello show televisivo Today, si sono aperti per la prima volta a proposito dell'esito del processo, dicendo che a loro modo di vedere Amber Heard ha perso perché non si è assunta le sue responsabilità e perché non poteva vincere contro la verità. I due legali sono stati interrogati a proposito delle teorie secondo cui il team ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo Ben Chew Camille Vasquez, i due principalidihala causa per diffamazione contro l'ex maritonon si èle sue. I duedi, durante un recente episodio dello show televisivo Today, si sono aperti per la prima volta a proposito dell'esito del processo, dicendo che a loro modo di vederehanon si èle suenon poteva vincere contro la verità. I due legali sono stati interrogati a proposito delle teorie secondo cui il team ...

