(Di mercoledì 8 giugno 2022), TMW- L’ex bomber delha parlato in maniera importante a TMW toccando tan ti temi davvero interessanti e di attualità. LE SUE PAROLE “via da? Credo che bisogna parlare con il ragazzo e capire che cosa vuole fare, sarebbe sbagliato trattenerlo contro la sua voglia. Nel caso il calciatore vogliavia è giusto lasciarloe magari prendere un calciatore di categoria. Per quanto riguarda un nome su cui ricostruire io sono d’accordo con l’indicare Deiola e quei calciatori che sono pronti per la categoria. Sceglierei anche Bellanova ma è normale che con quello che ha fatto in Serie A ci siano molte squadre su di lui”. Parlando delsi aprono davvero molti temi su giocatori che non ...

Advertising

serie_a24 : #Jeda, TmW: “Joao Pedro deve andare via da Cagliari, ma…” - marinabeccuti : Jeda a Tmw Radio: 'Joao Pedro? Sarebbe sbagliato trattenerlo a Cagliari contro la sua volontà' - Torinogranatait : Jeda a Tmw Radio: 'Joao Pedro? Sarebbe sbagliato trattenerlo a Cagliari contro la sua volontà' -

TUTTO mercato WEB

Fare poi un contratto così oneroso a un tecnico come Mazzarri è stato un rischio", così si è pronunciato l'ex attaccantesulla questione in casa Cagliari intervenuto ai microfoni diradio. ...Fare poi un contratto così oneroso a un tecnico come Mazzarri è stato un rischio", così si è pronunciato l'ex attaccantesulla questione in casa Cagliari intervenuto ai microfoni diradio. ... TMW RADIO - Jeda: "Joao Pedro Sarebbe sbagliato trattenerlo a Cagliari contro la sua voglia" L'ex attaccante rossoblu, Jeda, parla della situazione di Joao Pedro ai microfoni di Tmw Radio: "Credo che bisogna parlare con il ragazzo e capire che cosa vuole fare, sarebbe ...Ieri in campo per i 90' nella difficile sfida contro la Francia, Domagoj Vida resta un uomo mercato per il calcio italiano ...