Il giorno in cui Medvedev è diventato una "bestia": l'indiscrezione che spiega tutto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Demetrio Orsini: absit inuria verbis, sarebbero queste le traduzioni più fedeli del nome e cognome di Dmitri Medvedev in termini di onomastica italiana. Dal 7 maggio 2008 al 7 maggio 2012 presidente della Federazione Russa, dall'8 maggio 2012 al 16 gennaio 2020 Primo ministro, dal 16 gennaio del 2020 vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Medvedev è un personaggio la cui statura istituzionale è esattamente inversa a quella fisica. Alto infatti 1,62, una volta che andò in visita in una cittadina in cui c'era al teatro uno spettacolo per bambini intitolato «Ti aspettiamo gnomo felice» tolsero i manifesti pubblicitari dalle vie, per timore che vi leggesse un'allusione e si arrabbiasse. E abbiamo ora visto come quando si arrabbia anche il livello della sua educazione si adegua a quello fisico. «Mi viene spesso chiesto perché i ...

