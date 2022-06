Giulia Stabile: arriva la bellissima notizia che tutti aspettavano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giulia Stabile arriva su Netflix. La ragazza sarà doppiatrice in un cartone animato. Vediamo insieme tutti i dettagli. Sono in arrivo grandi notizie per Giulia Stabile. L’ex vincitrice della scuola di Amici, infatti, sta per aggiungere al suo curriculum un altro grande traguardo. nuovo lavoro per Giulia Stabile (web)Di cosa si tratta? La ballerina pare sia stata scelta come doppiatrice in un nuovo film di Netflix. Ma andiamo a vedere i dettagli insieme. Giulia Stabile debutta come doppiatrice La notizia è arrivata solo poche ore fa e a rivelare quanto appena detto è stata proprio l’azienda Netflix. Giulia dopo aver vinto la ventesima edizione di ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 8 giugno 2022)su Netflix. La ragazza sarà doppiatrice in un cartone animato. Vediamo insiemei dettagli. Sono in arrivo grandi notizie per. L’ex vincitrice della scuola di Amici, infatti, sta per aggiungere al suo curriculum un altro grande traguardo. nuovo lavoro per(web)Di cosa si tratta? La ballerina pare sia stata scelta come doppiatrice in un nuovo film di Netflix. Ma andiamo a vedere i dettagli insieme.debutta come doppiatrice Lata solo poche ore fa e a rivelare quanto appena detto è stata proprio l’azienda Netflix.dopo aver vinto la ventesima edizione di ...

