Fake russe, la ricetta BoJo. Un centro per stanare la propaganda (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un centro per fermare la disinformazione russa, nel segno di Alan Turing. Nel Regno Unito il governo di Boris Johnson passa ai fatti: nasce il centro per le tecnologie emergenti e la sicurezza (CETas), il team di ricercatori dell’Istituto Alan Turing – il centro del governo inglese per l’intelligenza artificiale e la data science – che dovrà combattere la propaganda e le Fake news russe. Mentre in Italia si incendia il dibattito intorno al monitoraggio dell’intelligence di alcuni profili che diffondono online la disinformazione di Mosca, a Londra serrano i ranghi. Niente “liste di proscrizione” ma una squadra di cacciatori di bufale diffuse da Stati avversari che conterà scienziati, analisti, criminologi ed esperti di cybersecurity. Ma la missione del centro è più ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 giugno 2022) Unper fermare la disinformazione russa, nel segno di Alan Turing. Nel Regno Unito il governo di Boris Johnson passa ai fatti: nasce ilper le tecnologie emergenti e la sicurezza (CETas), il team di ricercatori dell’Istituto Alan Turing – ildel governo inglese per l’intelligenza artificiale e la data science – che dovrà combattere lae lenews. Mentre in Italia si incendia il dibattito intorno al monitoraggio dell’intelligence di alcuni profili che diffondono online la disinformazione di Mosca, a Londra serrano i ranghi. Niente “liste di proscrizione” ma una squadra di cacciatori di bufale diffuse da Stati avversari che conterà scienziati, analisti, criminologi ed esperti di cybersecurity. Ma la missione delè più ...

