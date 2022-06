"Come la Stasi il Germania Est!" Per il generale è giusto indagare sui putiniani e Sansonetti dà di matto (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Stasera Italia si parla della lista dei putiniani, l'elenco pubblicato dal Corriere della sera sui presunti "infliencer" filorussi che taravo in ballo Copasir e servizi segreti, che poi hanno preso le distanze dal dossier. Nella puntata di mercoledì 8 giugno del talk condotto da Barbara Palombelli va in onda un'intervista al generale Leonardo Tricarico che senza girarci troppo attorno spiega Come sia necessario indagare sulla propaganda russa, sulle cose che girano sui social e sulle fake news. Le parole dell'ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare scatena la reazione di Piero Sansonetti, che in un climax polemico si chiede se Tricarico conosca l'articolo 21 della Costituzione che garantisce la libertà di parola. E se lo conosce, se lo "vuole abolire". "Le fake news sono ovunque", ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Stasera Italia si parla della lista dei, l'elenco pubblicato dal Corriere della sera sui presunti "infliencer" filorussi che taravo in ballo Copasir e servizi segreti, che poi hanno preso le distanze dal dossier. Nella puntata di mercoledì 8 giugno del talk condotto da Barbara Palombelli va in onda un'intervista alLeonardo Tricarico che senza girarci troppo attorno spiegasia necessariosulla propaganda russa, sulle cose che girano sui social e sulle fake news. Le parole dell'ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare scatena la reazione di Piero, che in un climax polemico si chiede se Tricarico conosca l'articolo 21 della Costituzione che garantisce la libertà di parola. E se lo conosce, se lo "vuole abolire". "Le fake news sono ovunque", ...

