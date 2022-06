Chi l'ha visto: stasera su Rai3 intervista ai genitori di Angela Celentano (Di mercoledì 8 giugno 2022) stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto con una nuova puntata, che si occuperà della scomparsa di Domenico Manzo e della piccola Angela Celentano, avvenuta nel 1996. stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna a occuparsi del caso di Angela Celentano, scomparsa all'età di 3 anni nel 1996 sul Monte Faito. "La nostra speranza è che sia Angela stessa a cercare noi": questa la speranza che, dopo 26 anni, anima ancora Catello e Maria, i genitori di Angela Celentano, che nella puntata odierna saranno ospiti nel programma condotto da Federica Sciarelli. In quel 10 agosto del 1996 la famiglia Celentano ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022)sualle 21:20 torna Chi l'hacon una nuova puntata, che si occuperà della scomparsa di Domenico Manzo e della piccola, avvenuta nel 1996.sualle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha? che torna a occuparsi del caso di, scomparsa all'età di 3 anni nel 1996 sul Monte Faito. "La nostra speranza è che siastessa a cercare noi": questa la speranza che, dopo 26 anni, anima ancora Catello e Maria, idi, che nella puntata odierna saranno ospiti nel programma condotto da Federica Sciarelli. In quel 10 agosto del 1996 la famiglia...

Advertising

borghi_claudio : @EBurreddu @repubblica Quindi se domani in prima pagina c'è il titolo: 'ammazza uomo a martellate, è socio di BURRE… - pola1945 : RT @blanchewitch17: Facciamo che l'omo torna a fa' l'omo, la donna torna a fa' la donna e chi s'è visto s'è visto?! - RaiTre : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” Angela Celentano, i genitori in diretta: 'La nostra speranza è che sia lei stessa a… - G_AmongTheStars : Io: *a mia zia* ho visto il programma della stagione teatrale, l'ultimo spettacolo secondo me ti interessa Lei: chi… - popeoe64 : @lenuccia82 Ho visto ora e sono rimasto basito, anche perché stimavo chi ha scritto il tweet -