Boxe: morto il peso leggero sudafricano Buthelezi a causa di un’emorragia cerebrale (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ morto il peso leggero sudafricano Simiso Buthelezi dopo aver subito un’emorragia cerebrale a seguito di un incontro di Boxe disputato nel fine settimana a Durban. Il suo avversario era il connazionale Siphesihle Mntungwa per il titolo WBF All Africa dei pesi leggeri. Il match era stato fermato dall’arbitro dopo che Buthelezi ha iniziato a sferrare pugni contro un avversario invisibile. Nei filmati che si sono visti, Buthelezi cadeva sulle le corde e poi, dopo che il combattimento era ripreso, avanzava verso un angolo vuoto dove riprendeva il match contro il vuoto. L’arbitro ha quindi subito sospeso l’incontro e Buthelezi è crollato sul ring. Trasportato d’urgenza in ospedale, è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ilSimisodopo aver subitoa seguito di un incontro didisputato nel fine settimana a Durban. Il suo avversario era il connazionale Siphesihle Mntungwa per il titolo WBF All Africa dei pesi leggeri. Il match era stato fermato dall’arbitro dopo cheha iniziato a sferrare pugni contro un avversario invisibile. Nei filmati che si sono visti,cadeva sulle le corde e poi, dopo che il combattimento era ripreso, avanzava verso un angolo vuoto dove riprendeva il match contro il vuoto. L’arbitro ha quindi subito sosl’incontro eè crollato sul ring. Trasportato d’urgenza in ospedale, è ...

Advertising

sportface2016 : #Boxe: morto il peso leggero sudafricano #Buthelezi a causa di un’emorragia cerebrale - cristian90ax : RT @Eurosport_IT: Simiso Buthelezi non ce l'ha fatta???????? #Boxe | #Buthelezi - Eurosport_IT : Simiso Buthelezi non ce l'ha fatta???????? #Boxe | #Buthelezi - sportli26181512 : Dramma nella boxe: morto il pugile sudafricano Simiso Buthelezi: Non ce l'ha fatta Simiso Buthelezi, il 24enne pugi… - francioniflli : Boxe: è morto il pugile Simiso Buthelezi, aveva 'combattuto un avversario invisibile' e preso a pugni l'aria- lo sc… -