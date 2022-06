Annega a 8 mesi | faceva il bagnetto con la mamma - Cronaca - quotidiano net

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La Scientifica al lavoro a Milano MILANO Lasi è allontanata per pochi istanti, giusto il tempo di andare a prendere i giochini di gomma in un'altra stanza. Ed è in quel brevissimo lasso di ...

Advertising

TgrRai : ? Milano, bimbo di 8 mesi annega nella vasca da bagno #8giugno #Buongiorno #Italia, l’informazione #Rai alle 7:00… - zazoomblog : Bimbo di 8 mesi annega durante il bagnetto con il fratello a Milano la mamma si era allontanata per prendergli un g… - zazoomblog : Bimbo di 8 mesi annega durante il bagnetto con il fratello a Milano la mamma si era allontanata per prendergli un g… -

Ed è in quel brevissimo lasso di tempo che è successo tutto: il più picolo dei quattro figli, nato 8fa, ha ingerito acqua mentre si trovava nella vasca da bagno col fratellino di 3 anni. Quando ...Un di appena ottoè morto annegato mentre faceva bagnetto in casa. La tragedia si è consumata questo pomeriggio a , in un'abitazione di una famiglia marocchina in via Costantino Baroni, in periferia. Il piccolo è ...MILANO - Avrebbe ingerito dell'acqua mentre faceva il bagnetto insieme al fratellino più grande, così un bimbo di otto mesi è morto ieri nella sua ...La mamma si è allontanata per pochi istanti, giusto il tempo di andare a prendere i giochini di gomma in un’altra stanza. Ed è in quel brevissimo lasso di tempo che è successo tutto: il più picolo dei ...