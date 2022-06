WWDC | Ecco il nuovissimo MacBook Air con chip M2: design tutto nuovo e potenza assurda! (Di martedì 7 giugno 2022) E’ stato finalmente svelato dopo anni di indiscrezioni il nuovo MacBook Air; in occasione della WWDC 2022 di ieri la Apple ha mostratoil suo nuovo notebook con chip M2 dal design completamente rinnovato. MacBook Air M2, 7/6/2022 – Computermagazine.itIl nuovo MacBook Air si allinea a livello estetico con iPad, iPhone e MacBook Pro, dotandosi di cornici attorno al display che sono state assottigliate, rendendo il tutto decisamente più “fresco”. Un nuovo aspetto estetico che permette di “ingrandire” il MacBook Air, con una diagonale che passa da 13.3 a 13.6 pollici, nonostante il dispositivo abbia un ingombro minore rispetto al suo predecessore (11.3 millimetri di spesso ... Leggi su computermagazine (Di martedì 7 giugno 2022) E’ stato finalmente svelato dopo anni di indiscrezioni ilAir; in occasione della2022 di ieri la Apple ha mostratoil suonotebook conM2 dalcompletamente rinnovato.Air M2, 7/6/2022 – Computermagazine.itIlAir si allinea a livello estetico con iPad, iPhone ePro, dotandosi di cornici attorno al display che sono state assottigliate, rendendo ildecisamente più “fresco”. Unaspetto estetico che permette di “ingrandire” ilAir, con una diagonale che passa da 13.3 a 13.6 pollici, nonostante il dispositivo abbia un ingombro minore rispetto al suo predecessore (11.3 millimetri di spesso ...

