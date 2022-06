Uomini e Donne, Ida Platano lancia un ultimo segnale a Riccardo Guarnieri (Di martedì 7 giugno 2022) Nonostante lo abbia bloccato sui social e su whatsapp (o almeno così ha dichiarato di recente lui), Riccardo Guarnieri sembra essere ancora nei pensieri di Ida Platano. La storica dama del trono over di Uomini e Donne non sembra intenzionata a rinunciare a lui come invece ha dichiarato nel corso delle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, al punto che ha fatto un gesto che sembra proprio un ultimo tentativo di far tornare da lei il bel Riccardo. Poche ore fa, infatti, Ida Platano ha pubblicato nelle sue Instagram Stories uno spezzone dell’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, accompagnando le immagini che la canzone che fece commuovere Riccardo in studio e portò all’ipotesi di un possibile ritorno di fiamma. Si ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 giugno 2022) Nonostante lo abbia bloccato sui social e su whatsapp (o almeno così ha dichiarato di recente lui),sembra essere ancora nei pensieri di Ida. La storica dama del trono over dinon sembra intenzionata a rinunciare a lui come invece ha dichiarato nel corso delle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, al punto che ha fatto un gesto che sembra proprio untentativo di far tornare da lei il bel. Poche ore fa, infatti, Idaha pubblicato nelle sue Instagram Stories uno spezzone dell’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, accompagnando le immagini che la canzone che fece commuoverein studio e portò all’ipotesi di un possibile ritorno di fiamma. Si ...

Advertising

marattin : Guarderei a quanto di positivo c’è in questo tweet. La costruzione di una seria offerta politica liberal-democratic… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - lauraboldrini : L'Italia introduca in tempi rapidi il #salariominimo, su cui nella notte l'Ue ha trovato l'accordo. Il nostro Paes… - carmelocarat : Il@frutto del fallimento storico del comunismo tentato di realizzare in urss/ miliardi di uomini e donne illusi e f… - nonnagualtiera : @alexpeldiero10 Vero le donne si svegliano la mattina e dicono “stasera ho proprio voglia di pestare uomini senza u… -