Ultime Notizie – Salone Mobile, Mattarella: "Affermazione di coraggio e tenacia che va apprezzata" (Di martedì 7 giugno 2022) "Sono lieto di inviare il mio saluto ai partecipanti alla sessantesima edizione del Salone del Mobile.Milano che, dopo le sofferte restrizioni dovute alla pandemia, segna il ritorno a un appuntamento di rilievo assoluto in un settore significativo dell'economia nazionale ed elemento di punta del Made in Italy. È una Affermazione di coraggio e tenacia che va apprezzata". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla presidente del Salone del Mobile.Milano Maria Porro. "La filiera del legno e dell'arredamento è caratterizzata da elevata competitività, alta intensità di innovazione e affermata efficienza organizzativa e costituisce un ambito nel quale la creatività delle piccole e medie imprese italiane ...

