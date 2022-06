Ucraina, Medvedev contro gli occidentali: “Li odio, voglio farli sparire” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuovo, durissimo attacco del vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitry Medvedev, contro l’Occidente. “Mi chiedono spesso perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio – ha scritto l’ex presidente, senza fare un minimo tentativo di smorzare i toni – Sono bastardi e degenerati. vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuovo, durissimo attacco del vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitryl’Occidente. “Mi chiedono spesso perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li– ha scritto l’ex presidente, senza fare un minimo tentativo di smorzare i toni – Sono bastardi e degenerati.no la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano”. L'articolo proviene da Italia Sera.

