Traffico Roma del 07-06-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora un incidente sul grande raccordo anulare questa volta in carreggiata esterna tra l’autostrada per Fiumicino El Ostiense tolto il precedente tamponamento in carreggiata interna che ha creato ulteriori difficoltà tra Cassia e Salaria mentre proseguono i rallentamenti sempre a causa della circolazione intensa tra Tiburtina e Prenestinasostenuto ma senza altri disagi come per Gran parte delle pomeriggio in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre sei continua a viaggiare rallentata a causa della circolazione sostenuta su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria verso San Giovanni maggiormente trafficata la tangenziale est tra via Tiburtina e via Salaria anche per un incidente in direzione stadio migliorano però gli spostamenti in uscita da ...