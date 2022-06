The Umbrella Academy 3: in una clip i protagonisti vanno all'hotel Obsidian (Di martedì 7 giugno 2022) Una nuova clip di The Umbrella Academy 3, in arrivo il 22 giugno, mostra i protagonisti arrivare all'hotel Obsidian. Durante la Netflix Geeked Week 2022 è stata rilasciata la prima clip di The Umbrella Academy in cui si vede per la prima volta l'hotel Obsidian. Nel video Klaus spiega il passato dell'albergo dove avevano alloggiato molte figure storiche e ora è scivolato in una situazione di degrado. La terza stagione di The Umbrella Academy è stata presentata anche con una tavola rotonda in cui alcuni membri del cast hanno risposto alle domande dei fan, regalando un po' di curiosità e aneddoti. La sinossi ufficiale della stagione 3 di The Umbrella ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022) Una nuovadi The3, in arrivo il 22 giugno, mostra iarrivare all'. Durante la Netflix Geeked Week 2022 è stata rilasciata la primadi Thein cui si vede per la prima volta l'. Nel video Klaus spiega il passato dell'albergo dove avevano alloggiato molte figure storiche e ora è scivolato in una situazione di degrado. La terza stagione di Theè stata presentata anche con una tavola rotonda in cui alcuni membri del cast hanno risposto alle domande dei fan, regalando un po' di curiosità e aneddoti. La sinossi ufficiale della stagione 3 di The...

Advertising

NetflixIT : Il ritorno di Peaky Blinders e The Umbrella Academy, il remake coreano de La Casa di Carta, Chris Hemsworth, Adam S… - iurinns : @taehyweb alice in bordeland, st, the umbrella academy, all of us are, fate a saga winx ESSE ANO TÁ MT FODA - Santos14Daia : RT @ofbatatinha: Aidan Gallagher, o Cinco de The Umbrella Academy no red carpet do #MTVAwards - nobilePan : Chiedo scusa ma dal momento che Umbrella Academy, Sandman e The Boys sono uno dietro l'altro in 'sto periodo io sar… - vvnjtas : ho bisogno della terza stagione di the umbrella academy -