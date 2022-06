Tempo di saggi e laboratori estivi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 giugno 2022) Alle soglie dell’estate si conclude la stagione dei corsi di teatro annuali di Erbamil che segue tradizionalmente il calendario scolastico. Già alla fine di aprile si erano conclusi quelli riservati ai bambini (9-10 anni), ai preadolescenti (11-12) agli adolescenti (13-15) ed ai giovani (16-18), con grande soddisfazione dei partecipanti, in media una decina per gruppo, dei numerosi genitori e familiari presenti all’incontro finale e degli insegnanti Erika Baggi, Giorgio Cassina e Vittorio Di Mauro. Ora è il momento dei corsi per adulti. Il 31 maggio scorso gli allievi del corso principianti hanno concluso l’anno con una dimostrazione di lavoro aperta al pubblico, nella tradizione della scuola di teatro “Accademia dello Stupore” che prevede un percorso formativo di almeno 2 anni per arrivare a mettere in scena uno e di 3 anni per l’allestimento di uno ...