Sempre più giochi di guerra tra Cina, Australia e le due Coree (Di martedì 7 giugno 2022) Sempre più armati e pattugliati i cieli intorno alla Cina: nella giornata di ieri un velivolo pattugliatore P-8 Orion dell'aviazione Australiana è stato raggiunto da un caccia cinese J-16, il cui pilota, senza apparenti motivazioni, avrebbe poi lanciato contromisure termiche da distanza molto ravviCinata, fino a mettere a rischio la sicurezza del velivolo di Canberra. Entrambi stavano volando in spazio aereo internazionale, tuttavia il governo Australiano ha subito inoltrato la sua formale protesta a Pechino per il comportamento inutilmente aggressivo del pilota. In realtà la preoccupazione Australiana è duplice, non essendo riuscita a determinare con esattezza la base dalla quale è decollato il velivolo. Segno he i cinesi stanno rafforzando la loro potenza militare verso sud, in ...

