Naufragio Norman Atlantic, il racconto di un marinaio: «sembrava l'apocalisse»

E' il racconto drammatico di Francesco Romano, 37enne di Trapani, durante l'udienza del processo suldel traghettoAtlantic, che nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014, al largo ...È il caso per esempio dellaAtlantic . Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre del 2014 il ... A oltre sette anni dai fatti, è ancora in corso il processo di primo grado per ilVai ... Naufragio Norman Atlantic: marinaio, 'sembrava l'apocalisse' - Puglia BARI - «Sembrava l’apocalisse, una scena che spero nella mia vita di non vedere mai più, persone arrampicate su qualsiasi cosa, perché si stavano bruciando i piedi, le suole delle scarpe si scioglieva ..."Sembrava l'apocalisse, una scena che spero nella mia vita di non vedere mai più, persone arrampicate su qualsiasi cosa, perché si stavano bruciando i piedi, le suole delle scarpe si scioglievano sull ...