Multato per sosta irregolare, investe agenti Polizia locale (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non accettava l'idea che la sua vettura fosse stata multata per sosta irregolare, a Scampia, in occasione del concerto di giovani studenti 'Orchestra Junior Verticale', e così ha prima inveito contro gli agenti e poi ha investito volontariamente un ufficiale ed un maresciallo che erano intervenuti a supporto dei colleghi. Non solo l'uomo, un napoletano di 52 anni, con precedenti penali per minacce e lesioni a pubblici ufficiali e per reati in materia di stupefacenti, ha anche provato a fuggire ma è stato trovato e arrestato. "In queste sere – ha sottolineato l'assessore alla Legalità ed alla Polizia locale, Antonio De Iesu – sono avvenute ben due aggressioni ai danni di agenti della Municipale, a Scampia, dove un pregiudicato ha investito un ...

