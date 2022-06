Juventus, spunta l’idea scambio Morata-Kean con l’Atletico Madrid (Di martedì 7 giugno 2022) Juventus al lavoro per acquistare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero avrebbe proposto ai Colchoneros uno scambio con Moise Kean, che vorrebbe trovare più spazio in campo. Lo spagnolo, arrivato due anni fa in prestito oneroso, non farebbe più parte del progetto del tecnico Diego Simeone, che però non avrebbe dato il via libera all’operazione. Lo scambio Morata-Kean è un’idea delle due società, ma la volontà di Alvaro Morata di rimanere a Torino potrebbe essere decisiva nella trattativa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022)al lavoro per acquistare Alvarodal. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero avrebbe proposto ai Colchoneros unocon Moise, che vorrebbe trovare più spazio in campo. Lo spagnolo, arrivato due anni fa in prestito oneroso, non farebbe più parte del progetto del tecnico Diego Simeone, che però non avrebbe dato il via libera all’operazione. Loè un’idea delle due società, ma la volontà di Alvarodi rimanere a Torino potrebbe essere decisiva nella trattativa. SportFace.

