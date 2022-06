Juve nuova opzione per dire addio a Kean (Di martedì 7 giugno 2022) La Juventus lavora al futuro di Moise Kean per provare ad evitare l'esborso dei 38 milioni previsti per l'obbligo di riscatto dall'Everton.... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Lantus lavora al futuro di Moiseper provare ad evitare l'esborso dei 38 milioni previsti per l'obbligo di riscatto dall'Everton....

Advertising

romeoagresti : #Juve e #Toro nei prossimi giorni parleranno di #Mandragora: l’obbligo di riscatto non è scattato e i granata sono… - infoitsport : Da Koulibaly a Pogba: la nuova Juve di Allegri - Martjna_Juve : @DIABOLIK_7 Non si fatica a dare 5 ml a Cuadrado ma la società ha scelto una nuova linea guida per i contratti che… - infoitsport : Di Maria Juve (Gazzetta), i bianconeri rilanciano: nuova offerta per il Fideo - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: La Juve tenta una nuova strategia per tenere Morata -