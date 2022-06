Istituto Friedman nel veronese | la nuova sede a Bussolengo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) Lunedì 6 giugno 2022 è stata inaugurata aladell'Milton, Institute il think tank liberale e liberista ispirato al Premio Nobel, che riunisce accademici, politici, imprenditori e personalità della società civile, presente in 33 Paesi al mondo, è sbarcato anche nelcon unafisica. Sono intervenuti la deputata On. Michaela Biancofiore, la Consigliera regionale del Trentino Alto Adige Alessia Ambrosi, il sindaco diRoberto Brizzi con l'Assessore Massimo Girelli, il sindaco di Pescantina Davide Quarella con la Presidente del Consiglio comunale Vittoria Borghetti e la Consigliera Renza Speri, il Presidente di Acque veronesi Roberto Mantovanelli e il Consigliere comunale di Bolzano Gabriele ...