Fargo 5 | Jon Hamm | Juno Temple e Jennifer Jason Leigh nel cast

(Di martedì 7 giugno 2022) Jonentrano neldella quinta stagione della serie antologica FX. Jonsaranno i protagonisti di5. Come anticipa Variety, la quinta stagione della serie antologica FX sarà ambientata nel 2019 e porrà domande su cosa sia davvero un rapimento e cosa accadrebbe se tua moglie non fosse davvero tua. Per il momento i dettagli sulla trama e sui personaggi di5 sono top secret, sappiamo solo che Joninterpreterà un personaggio di nome Roy,sarà Dot e ...

Advertising

SanremoAncheNoi : RT @SAonlinemag: #jonhamm co-protagonista nella nuova stagione di #Fargo lo vediamo bene - SAonlinemag : #jonhamm co-protagonista nella nuova stagione di #Fargo lo vediamo bene - elizha323 : RT @badtasteit: #Fargo: #JonHamm, #JunoTemple e #JenniferJasonLeigh nel cast della stagione 5 - tveffe : Cast / Juno Temple, Jon Hamm e Jennifer Jason Leigh nel cast della stagione 5 di #Fargo. Goran Visnjic si unisce al… - Teleblogmag : FX annuncia a sorpresa i protagonisti della quint stagione di #Fargo -

Per il momento i dettagli sulla trama e sui personaggi di5 sono top secret, sappiamo solo cheHamm interpreterà un personaggio di nome Roy, Juno Temple sarà Dot e Jennifer Jason Leigh ...@Instagram Il cast di5 inizia a prendere forma, almeno nei suoi volti principali: Juno Temple (già in Ted Lasso ),Hamm ( Mad Men ) e Jennifer Jason Leigh ( Atipical ) saranno i protagonisti del prossimo ...Jon Hamm, Juno Temple e Jennifer Jason Leigh entrano nel cast della quinta stagione della serie antologica FX Fargo. Jon Hamm, Juno Temple e Jennifer Jason Leigh saranno i protagonisti di Fargo 5. Com ..."Fargo" è stata confermata per una quinta stagione. A confermarlo Eric Schrier di FX, che ne ha inoltre rivelato l'ambientazione temporale ...