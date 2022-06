Ergastolo per Antonio De Marco Lecce: sentenza di primo grado per l'assassinio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta (Di martedì 7 giugno 2022) L'articolo Ergastolo per Antonio De Marco <small class="subtitle">Lecce: sentenza di primo grado per l'assassinio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 7 giugno 2022) L'articoloperDe diper l'diDeed proviene da Noi Notizie..

Advertising

amnestyitalia : #Turchia Osman Kavala, in detenzione preventiva dal novembre 2017, è stato condannato all’ergastolo aggravato per “… - SkyTG24 : Fidanzati uccisi a Lecce, ergastolo per il reo confesso Antonio De Marco - NoiNotizie : Ergastolo per Antonio De Marco. #Lecce: sentenza di primo grado per l'assassinio di Daniele De Santis ed Eleonora M… - QuintoPotereV : ?? #Fidanzati uccisi a #Lecce, #ergastolo per #DeMarco. Il papà di Daniele: “Condanna non colma il vuoto” ?? - fabriziodavoli1 : @Antonio20041889 @martinsileno @GMorenghi @Beaoh11 Vabbè,siamo il Paese che se uno compra un set di coltelli al sup… -