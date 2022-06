Due cadaveri in due giorni a Sarzana, c'è un sospettato (Di martedì 7 giugno 2022) Ieri il corpo senza vita di una donna albanese, oggi è stato trovato quello di un uomo transessuale. Gli inquirenti hanno già il profilo dell'ipotetico aggressore Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 giugno 2022) Ieri il corpo senza vita di una donna albanese, oggi è stato trovato quello di un uomo transessuale. Gli inquirenti hanno già il profilo dell'ipotetico aggressore

Omicidio a Sarzana, il secondo in pochi giorni: ci sono due assassini o un serial killer Fermato un uomo Sarzana, il luogo in cui sono stati trovati due cadaveri in poche ore Pochi giorni fa l'omicidio di una prostituta a Sarzana. Dall'alba di domenica i carabinieri di Sarzana sono impegnati nelle ...