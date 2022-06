Dopo il caricatore unico, l’Ue contro l’obsolescenza programmata: «Basta smartphone che durano massimo 3 anni» (Di martedì 7 giugno 2022) Il giorno stesso dell’intesa sul caricabatterie universale, dal Bruxelles comincia una nuova campagna contro le Big Tech. Thierry Breton, commissario europeo al Mercato interno, ha annunciato durante una conferenza stampa al Parlamento Ue che c’è già un altro obiettivo all’orizzonte: «Stiamo lavorando all’eco-design per prevenire l’obsolescenza programmata di smartphone e tablet. Alcune aziende vorrebbero che cambiassimo il nostro smartphone ogni tre anni, li capiamo, ma non è il punto di vista dei consumatori e nemmeno il nostro, in termini di prendersi cura ora dell’ambiente». Nello specifico le misure dovrebbero includere diversi punti: «L’affidabilità, la facilità di smontaggio, incentivi alla riparazione, l’accesso a pezzi di ricambio critici e l’aumento del riciclo». L’obiettivo ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Il giorno stesso dell’intesa sul caricabatterie universale, dal Bruxelles comincia una nuova campagnale Big Tech. Thierry Breton, commissario europeo al Mercato interno, ha annunciato durante una conferenza stampa al Parlamento Ue che c’è già un altro obiettivo all’orizzonte: «Stiamo lavorando all’eco-design per preveniredie tablet. Alcune aziende vorrebbero che cambiassimo il nostroogni tre, li capiamo, ma non è il punto di vista dei consumatori e nemmeno il nostro, in termini di prendersi cura ora dell’ambiente». Nello specifico le misure dovrebbero includere diversi punti: «L’affidabilità, la facilità di smontaggio, incentivi alla riparazione, l’accesso a pezzi di ricambio critici e l’aumento del riciclo». L’obiettivo ...

