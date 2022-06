Cuadrado via dalla Juve? Il colombiano esce allo scoperto: messaggio sui social (Di martedì 7 giugno 2022) Negli ultimi giorni si è parlato tanto del futuro di Juan Cuadrado alla Juventus. Molti hanno pensato ci fosse una rotta di collisione con la dirigenza e che il giocatore non fosse dispoto a ritrattare al ribasso le cifre del suo stipendio, infatti diversi vedevano il colombiano già sul mercato e la lista dei nomi dei suoi sostituti era già pronta. Juventus Cuadrado ComunicatoMa proprio in questi minuti a smentire tutte le varie notizie che circolavano ormai ovunque c’ha pensato proprio il diretto interessato, Cuadrado ha pubblicando sui propri canali social un messaggio per tranquillizzare i tifosi bianconeri ed esprimere chiaramente la sua posizione in merito alla questione: “Io mi ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) Negli ultimi giorni si è parlato tanto del futuro di Juanallantus. Molti hanno pensato ci fosse una rotta di collisione con la dirigenza e che il giocatore non fosse dispoto a ritrattare al ribasso le cifre del suo stipendio, infatti diversi vedevano ilgià sul mercato e la lista dei nomi dei suoi sostituti era già pronta.ntusComunicatoMa proprio in questi minuti a smentire tutte le varie notizie che circolavano ormai ovunque c’ha pensato proprio il diretto interessato,ha pubblicando sui propri canaliunper tranquillizzare i tifosi bianconeri ed esprimere chiaramente la sua posizione in merito alla questione: “Io mi ...

