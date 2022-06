Classifica Giro del Delfinato 2022: Wout van Aert torna in testa dopo la terza tappa (Di martedì 7 giugno 2022) Una piccola gioia, nonostante la beffa: sul traguardo di Chastreix-Sancy Wout van Aert non è riuscito a dettar legge nella terza tappa del Giro del Delfinato, venendo beffato proprio sulla linea d’arrivo da David Gaudu. Il belga della Jumbo-Visma però può consolarsi con la Maglia Gialla: torna infatti leader della graduatoria, vista la crisi di Alexis Vuillermoz. Andiamo a scoprire la Classifica generale completa. Classifica GENERALE Giro DEL Delfinato 2022 1 Wout VAN Aert 46 JUMBO – VISMA 12H 50? 32” – B : 16” – 2 DAVID GAUDU 61 GROUPAMA – FDJ 12H 50? 38” + 00H 00? 06” B : 10” – 3 VICTOR LAFAY 136 COFIDIS 12H 50? 44” + 00H 00? 12” B : 4” – 4 PATRICK ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Una piccola gioia, nonostante la beffa: sul traguardo di Chastreix-Sancyvannon è riuscito a dettar legge nelladeldel, venendo beffato proprio sulla linea d’arrivo da David Gaudu. Il belga della Jumbo-Visma però può consolarsi con la Maglia Gialla:infatti leader della graduatoria, vista la crisi di Alexis Vuillermoz. Andiamo a scoprire lagenerale completa.GENERALEDELVAN46 JUMBO – VISMA 12H 50? 32” – B : 16” – 2 DAVID GAUDU 61 GROUPAMA – FDJ 12H 50? 38” + 00H 00? 06” B : 10” – 3 VICTOR LAFAY 136 COFIDIS 12H 50? 44” + 00H 00? 12” B : 4” – 4 PATRICK ...

sportface2016 : Giro del #Delfinato, la classifica generale aggiornata dopo la terza tappa - giampieromsc : @matteosalvinimi Forza #Salvini.. che riparte 'il giro d'Italia'. Al 'piazzamento in classifica' basta un 15%.. la… - infoitsport : Classifica Giro del Delfinato 2022: Alexis Vuillermoz in vetta, secondo Skaarseth - Eurosport_IT : Dopo oltre tre anni, Alexis Vuillermoz torna a vincere! ???? Giornata indimenticabile per il francese che, grazie a… - sportface2016 : #Ciclismo, #CriteriumDuDauphine 2022: classifica generale aggiornata dopo 2^ tappa, #Vuillermoz in giallo -