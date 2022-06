Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga 2022: programma, orari, tv, streaming (Di martedì 7 giugno 2022) La stagione internazionale 2022 della Canoa slalom e dell’extreme slalom proseguirà, dopo gli Europei senior, con la prima tappa della Coppa del Mondo, che si disputerà a Praga, in Repubblica Ceca, da venerdì 10 a domenica 12 giugno. Le batterie si disputeranno venerdì 10, mentre le finali saranno in programma tra sabato 11 (K1 maschile e femminile) e domenica 12 (C1 maschile e femminile ed extreme slalom). Diretta streaming dell’intera competizione sul canale Youtube Canoe ICF. CALENDARIO PROVVISORIO Coppa DEL Mondo Praga Venerdì 10 giugno 09.00-12.50 Batterie prove individuali kayak (K1 maschile e femminile) 14.15-17.25 Batterie prove individuali canadese (C1 ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) La stagione internazionaledellae dell’extremeproseguirà, dopo gli Europei senior, con la prima tappa delladel, che si disputerà a, in Repubblica Ceca, da venerdì 10 a domenica 12 giugno. Le batterie si disputeranno venerdì 10, mentre le finali saranno intra sabato 11 (K1 maschile e femminile) e domenica 12 (C1 maschile e femminile ed extreme). Direttadell’intera competizione sul canale Youtube Canoe ICF. CALENDARIO PROVVISORIODELVenerdì 10 giugno 09.00-12.50 Batterie prove individuali kayak (K1 maschile e femminile) 14.15-17.25 Batterie prove individuali canadese (C1 ...

