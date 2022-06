Bibione Olistic Festival 1-3 luglio 2022

Leggi su udine20

(Di martedì 7 giugno 2022) Estate a tutta energia? Sì, ma con uno spazio sempre più qualificato per il benessere della mente. Non è una semplice moda, perlomeno non perdove i grandi maestri dello yoga e della mindfulness sono in arrivo per la prima edizione di, la tre giorni (1.2.3) di benessere totale che richiamerà sulla stessa spiaggia oltre venti tra i migliori insegnanti del settore. Tra questi c’è Sara Bigatti (vedi video qui: www.presskit.is/), l’ideatrice e curatrice del progetto online “La Scimmia Yoga” con oltre 400 mila follower in Italia. Dopo aver insegnato in Messico, Indonesia, Taiwan, India, Spagna e Olanda, la celebre yogi farà tappa aper guidare gli appassionati di ogni livello in un programma unico, grazie al quale ...