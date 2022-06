Beni confiscati alla camorra | il sindaco di Quarto denuncia messaggio intimidatorio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Unaai carabinieri è stata presentata daldi, Antonio Sabino, in relazione a unricevuto nel giorno della consegna di un altro immobile confiscato e del corso di formazione per i giornalisti a Casa Mehari. Ilin questione recita: “A(Na) in via Nicotera ogni 15 giorni siamo impossibilitati (e sequestrati) di uscire di casa per gli eventi che si svolgono in una casa del Comune di(…) il caso è abbastanza grave e di assoluta mancanza di rispetto per gli altri residenti”. “Insieme al nostro responsabileabbiamo immediatamente informato i carabinieri e la procura – dice ildi– per il ...