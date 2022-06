Angela Merkel sulla guerra di Putin. Non parlare con la Russia "non ha senso" (Di martedì 7 giugno 2022) "Avevo capito da mesi che gli accordi di Minsk non avrebbero prodotto più alcun risultato e ne ho avuto la conferma in occasione della mia visita al Cremlino alla fine del mio mandato”Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022) "Avevo capito da mesi che gli accordi di Minsk non avrebbero prodotto più alcun risultato e ne ho avuto la conferma in occasione della mia visita al Cremlino alla fine del mio mandato”Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Aaronn31 : RT @StaseraItalia: Angela Merkel sugli accordi di Minsk: 'Non mi pento di aver trattato con Putin. Bisogna sedersi a un tavolo e arrivare a… - FiorellaDonato : RT @globalistIT: - StaseraItalia : Angela Merkel sugli accordi di Minsk: 'Non mi pento di aver trattato con Putin. Bisogna sedersi a un tavolo e arriv… - Gianni33007 : Angela Merkel dichiarazioni sulla guerra in Ucraina. - fabiospes1 : Angela Merkel, la prima intervista da ex cancelliera: «Non mi pento di aver trattato con Putin. Ma la sua invasione… -