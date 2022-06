Advertising

Matolas : RT @HitChartTop20: Nel giorno del compleanno di #PippoBaudo, #Amadeus, degno erede sanremese, presenta la conferenza stampa del grande even… - HitChartTop20 : Nel giorno del compleanno di #PippoBaudo, #Amadeus, degno erede sanremese, presenta la conferenza stampa del grande… - RevenewsI : Dopo il successo raccolto nel 2021, #Amadeus torna all’Arena di Verona con un viaggio attraverso quattro decenni di… -

Revenews

Martucci", chela propria scuola di canto. Tre gli appuntamenti che vedranno, dopo il ... con due importanti titoli, la Messa dell'incoronazione in do maggiore K 317 di WolfgangMozart ...Così il Coro della Società Corale Città di Cuneoil concerto con l'orchestra degli alunni ... quel "Misericordias Domini" scritto a soli 19 anni da undebitore a Bach che il suo ... Amadeus presenta ‘Arena ’60, ’70, ’80… e ’90’: «Quarant’anni di musica che ci appartengono» Un numero enorme che invita tutti ad affrettarsi per essere presenti. Le tre serate, poi, andranno in onda su Rai1 il 17 e il 24 settembre e l’1 ottobre. Intanto, Amadeus guarda già al suo prossimo ...Il direttore artistico e conduttore: “Lunedì uscirà il regolamento ufficiale”. E sui rumors sulla volontà di tentare di riportare Mina come superospite sul palco: “Magari, sarebbe un sogno bellissimo” ...