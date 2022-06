"Adesso risponda al telefono": interrotto il concerto alla Scala (Di martedì 7 giugno 2022) Il Maestro ha interrotto l’esecuzione a causa di uno spettatore disattento: “Noi riprendiamo dopo, risponda pure” Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 giugno 2022) Il Maestro hal’esecuzione a causa di uno spettatore disattento: “Noi riprendiamo dopo,pure”

Advertising

CaleffiLinda : @_ExAltoFulgor_ Non disturbi,Peter. Può essere che non ti risponda per un po' ma purtroppo vado meno su twitter. Bo… - wild_rose04 : 5 ore fa: ho scritto a crush 1 ora fa: crush ha messo una storia su Instagram con la tipa Adesso: sto ancora aspett… - cammarata_lee : @MPoltero Invece dove siamo adesso? Risponda. - Darlekoghost : @paolo_gibilisco @CarloneDaniela Si ma chi voti adesso? #orabasta è risponda per favore - Emmapretti : RT @ritadallachiesa: @metaanto @Sportygirl73 @Emmapretti @enpaonlus @chruggeriTg2 @evavola @rosariaizzor @masman007 @massimo4951 Ho mandato… -