A Sarzana è stato trovato un altro cadavere

(Di martedì 7 giugno 2022) AGI - A poco più di 24 ore dall'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta di 35 anni trovata senza vita nei pressi del torrente Parmignola alle 2 di domenica mattina, al confine tra Liguria e Toscana, unrinvenuto questa mattina, sempre nella zona di. Dalle prime informazioni, sul corpo senza vita, appartenente a un uomo giovane, presumibilmente italiano, sono stati rilevati segni di violenza. Nessuna conferma al momento che i due delitti siano collegati, ma l'ipotesi non è esclusa.

... sono impegnati nelle indagini s ull'omicidio di Nevila Pjetri, la donna di 35 anni trovata uccisa la notte tra sabato e domenica sul greto del torrente Parmigliola a. Il cadavere è...Un appello èlanciato via facebook per cercare eventuali testimoni dell'incidente che ... tre nuovi ospedali e investimenti per quasi 100 milioni di euro complessivi Omicidio di, oggi l'...Dalle prime informazioni, sul corpo senza vita, appartenente a un uomo giovane, presumibilmente italiano, sono stati rilevati segni di violenza. Nessuna conferma al momento che i due delitti siano col ...Sempre a Sarzana, poco più di 24 ore fa il corpo senza vita di una prostituta 35enne era stato trovato nei pressi del torrente Parmignola ...