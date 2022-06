A Pozzallo altra struttura di calisthenics: cos’è e a cosa serve (Di martedì 7 giugno 2022) Pozzallo – “Dopo il grande apprezzamento della calisthenics nella zona di Raganzino, diventa oggi realtà l’altra struttura del Lungomare Pietrenere, che permetterà ai nostri giovani sportivi di praticare all’aperto esercizi a corpo libero”. Lo annuncia il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, con una nota diffusa oggi dal Comune di Pozzallo.cos’è il calisthenics?Il calisthenics è l’arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico. “Calisthenic” è il sinonimo inglese del termine italiano “callistenico” o “calistenico”, un aggettivo qualificativo che si riferisce all’ormai noto metodo o sistema di allenamento basato sulla ginnastica a corpo libero, oppure ad uno specifico esercizio o workout.A ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 7 giugno 2022)– “Dopo il grande apprezzamento dellanella zona di Raganzino, diventa oggi realtà l’del Lungomare Pietrenere, che permetterà ai nostri giovani sportivi di praticare all’aperto esercizi a corpo libero”. Lo annuncia il sindaco di, Roberto Ammatuna, con una nota diffusa oggi dal Comune diil?Ilè l’arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico. “Calisthenic” è il sinonimo inglese del termine italiano “callistenico” o “calistenico”, un aggettivo qualificativo che si riferisce all’ormai noto metodo o sistema di allenamento basato sulla ginnastica a corpo libero, oppure ad uno specifico esercizio o workout.A ...

