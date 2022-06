19 milioni di contribuenti e la mina delle cartelle esattoriali (Di martedì 7 giugno 2022) 19 milioni di contribuenti in Italia in queste ore sono sotto l’attacco dell’Agenzia delle Entrate. Cosa significa? È tornata la tecnica del “prelievo forzoso”. Nelle case degli italiani stanno arrivando degli atti per provare la riscossione coattiva, cioè degli avvisi d’intimazione a brevissima scadenza: cinque giorni per corrispondere l’intero debito. Le cifre da corrispondere sono frutto delle rateazioni decadute che per legge non possono essere ripristinate. Tocca, quindi, pagare tutto e subito per non scatenare il meccanismo delle sanzioni: blocco dei conti correnti, fermo amministrativo delle automobili, ipoteca degli immobili. Un atto di forza che non corrisponde alla situazione economica attuale, tutt’altro che rosea. Non siamo più immersi nelle restrizioni della pandemia ma ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) 19diin Italia in queste ore sono sotto l’attacco dell’AgenziaEntrate. Cosa significa? È tornata la tecnica del “prelievo forzoso”. Nelle case degli italiani stanno arrivando degli atti per provare la riscossione coattiva, cioè degli avvisi d’intimazione a brevissima scadenza: cinque giorni per corrispondere l’intero debito. Le cifre da corrispondere sono fruttorateazioni decadute che per legge non possono essere ripristinate. Tocca, quindi, pagare tutto e subito per non scatenare il meccanismosanzioni: blocco dei conti correnti, fermo amministrativoautomobili, ipoteca degli immobili. Un atto di forza che non corrisponde alla situazione economica attuale, tutt’altro che rosea. Non siamo più immersi nelle restrizioni della pandemia ma ...

