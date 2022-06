Wta 125 Valencia 2022: forfait Cocciaretto, c’è invece Errani (Di lunedì 6 giugno 2022) Elisabetta Cocciaretto non scenderà in campo nel contesto del Wta 125 di Valencia 2022, ultimo torneo di questo livello di scena sulla terra battuta nel mese di giugno. L’azzurra, dopo i tanti appuntamenti nelle ultime settimane e la finale raggiunta di recente a Makarska, ha deciso di concedersi un periodo di stop per ripristinare le energie. Straordinario exploit della giocatrice marchigiana negli ultimi tempi, dopo aver ritrovato il ritmo in seguito a un serio infortunio al ginocchio; Cocciaretto avrebbe dovuto sfidare Nuria Parrizas Diaz, testa di serie numero uno, al primo turno di Valencia. L’azzurra presente sul rosso spagnolo sarà invece Sara Errani, nota romagnola specialista su questa superficie; l’italiana affronterà la bulgara Viktorija Tomova al debutto, ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Elisabettanon scenderà in campo nel contesto del Wta 125 di, ultimo torneo di questo livello di scena sulla terra battuta nel mese di giugno. L’azzurra, dopo i tanti appuntamenti nelle ultime settimane e la finale raggiunta di recente a Makarska, ha deciso di concedersi un periodo di stop per ripristinare le energie. Straordinario exploit della giocatrice marchigiana negli ultimi tempi, dopo aver ritrovato il ritmo in seguito a un serio infortunio al ginocchio;avrebbe dovuto sfidare Nuria Parrizas Diaz, testa di serie numero uno, al primo turno di. L’azzurra presente sul rosso spagnolo saràSara, nota romagnola specialista su questa superficie; l’italiana affronterà la bulgara Viktorija Tomova al debutto, ...

