Un Posto al Sole, l’attore confessa la crisi con la moglie: “Ci siamo allontanati” (Di lunedì 6 giugno 2022) L’ex attore della soap ha parlato per la prima volta del periodo di crisi che ha colpito il suo matrimonio. Paolo Conticini e sua moglie sono un caso più unico che raro per le coppie del mondo dello spettacolo. l’attore toscano che fatto parte del cast del soap ‘Un Posto al Sole’ si è legato dal 1993 alla stessa donna, la modella Giada Parra, che ha sposato nel 2013 dopo quasi vent’anni di fidanzamento. Ovviamente portare avanti una relazione per così tanti anni non è così facile come sembra in apparenza e anche nel loro matrimonio ci sono stati vari problemi che però i due sono riusciti a superare brillantemente. l’attore infatti in una recente intervista per la rivista Gente ha parlato della sua lunga storia d’amore con la moglie, confessando di ... Leggi su direttanews (Di lunedì 6 giugno 2022) L’ex attore della soap ha parlato per la prima volta del periodo diche ha colpito il suo matrimonio. Paolo Conticini e suasono un caso più unico che raro per le coppie del mondo dello spettacolo.toscano che fatto parte del cast del soap ‘Unal’ si è legato dal 1993 alla stessa donna, la modella Giada Parra, che ha sposato nel 2013 dopo quasi vent’anni di fidanzamento. Ovviamente portare avanti una relazione per così tanti anni non è così facile come sembra in apparenza e anche nel loro matrimonio ci sono stati vari problemi che però i due sono riusciti a superare brillantemente.infatti in una recente intervista per la rivista Gente ha parlato della sua lunga storia d’amore con lando di ...

